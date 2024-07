Fake News, ATM Messina denuncia false promozioni MoveMe online

L’ATM SpA ha recentemente avvisato gli utenti riguardo a false promozioni relative all’abbonamento MoveMe, denunciando le attività ingannevoli alle autorità competenti. Secondo una nota dell’Azienda Trasporti di Messina, “nessuna promozione sull’abbonamento MoveMe è stata recentemente adottata o autorizzata dai vertici aziendali“, esprimendo la totale estraneità alle iniziative non ufficiali presenti sul web.

La comunicazione di ATM SpA sottolinea l’importanza per gli utenti di diffidare dalle informazioni circolanti online che promuovono abbonamenti annuali al Trasporto Pubblico Locale a prezzi fortemente scontati. Tali promozioni sono dichiarate false e non autorizzate dall’azienda. “ATM SpA ha adottato tutti i provvedimenti necessari per tutelare la propria immagine e ha presentato regolare denuncia alle Autorità competenti”, si legge nella nota ufficiale.

L’azienda ha anche ricordato che un episodio simile si era già verificato nelle scorse settimane, e rinnova l’invito alla cittadinanza a fare attenzione alle informazioni non provenienti dai canali ufficiali del Comune di Messina e di ATM SpA. La dichiarazione conclude ribadendo la necessità di consultare solo fonti ufficiali per ottenere informazioni corrette e affidabili, evitando così il rischio di essere tratti in inganno da iniziative fraudolente.

