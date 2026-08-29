Spaccio gestito tramite smartphone e messaggi, arrestati due catanesi

Una presunta attività di spaccio organizzata attraverso smartphone e piattaforme di messaggistica è stata individuata dalla Polizia di Stato nel quartiere Picanello, a Catania. L’operazione, condotta nei giorni scorsi dai “falchi” della Squadra Mobile della Questura, ha portato all’arresto di due giovani catanesi di 27 e 21 anni.

Nel corso di un servizio antidroga, gli agenti hanno notato i due nei pressi di un distributore di carburante. Il 21enne, arrivato a bordo di uno scooter, è stato osservato mentre consegnava del denaro al 27enne. I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo e alla perquisizione.

Nel vano sottosella del mezzo, nascosti all’interno di due calzari, sono stati rinvenuti 11 involucri contenenti complessivamente circa 43 grammi di marijuana. Il 27enne aveva inoltre con sé 605 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il sistema sarebbe stato coordinato dal 27enne attraverso applicazioni di messaggistica e utenze telefoniche sostituite frequentemente nel tentativo di eludere i controlli. Il 21enne avrebbe invece svolto il ruolo di “rider”, occupandosi delle consegne in diverse zone di Catania e trasferendo successivamente al complice il denaro incassato.

I due sono stati arrestati con l’accusa, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Resta ferma la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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