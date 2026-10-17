Lipari, cittadino dello Sri Lanka trovato morto in casa a Canneto

Un cittadino dello Sri Lanka è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’abitazione a Canneto, frazione del Comune di Lipari, nelle isole Eolie. Il corpo, già in avanzato stato di decomposizione, si trovava in una casa di via Cesare Battisti, a breve distanza dal lungomare.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall’immobile. La segnalazione ha determinato l’intervento dei Carabinieri, che hanno raggiunto l’abitazione per effettuare i primi accertamenti.

All’interno dell’immobile è stato trovato il corpo dell’uomo, il cui decesso risalirebbe a un momento precedente al ritrovamento, come suggeriscono le condizioni della salma. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi riguardanti l’identità della vittima, la sua età o le circostanze della morte.

Terminati gli accertamenti iniziali, è stato disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria del cimitero di Lipari, dove rimane in attesa delle eventuali determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Sull’accaduto è stata trasmessa un’informativa alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, competente per territorio. Saranno le successive valutazioni dell’autorità giudiziaria a stabilire se siano necessari ulteriori approfondimenti per chiarire le cause del decesso.

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