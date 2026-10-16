Messina, scoperti 97 lavoratori irregolari in una finta associazione

La Guardia di Finanza di Messina, in collaborazione con la Direzione provinciale dell’INPS, ha scoperto 97 lavoratori irregolari, di cui 61 impiegati anche in nero, nell’ambito di un controllo effettuato presso un’associazione di volontariato risultata fittizia. L’operazione ha consentito di accertare irregolarità contributive e lavorative per oltre 2,6 milioni di euro.

Gli accertamenti, condotti dai Finanzieri del Gruppo di Messina insieme agli ispettori dell’INPS, hanno permesso di ricostruire il funzionamento dell’associazione. Le persone formalmente indicate come volontari svolgevano, in realtà, attività lavorative retribuite, ricevendo compensi in contanti senza essere regolarmente assunte.

Tra i 97 lavoratori individuati, 61 risultavano completamente in nero. Inoltre, sette delle persone coinvolte avevano percepito il Reddito di Cittadinanza, pur svolgendo attività lavorativa per conto dell’associazione.

L’attività ispettiva ha consentito di quantificare in oltre 1,6 milioni di euro i contributi previdenziali non versati per i lavoratori impiegati. Secondo quanto emerso dalle verifiche, il rapporto tra l’associazione e i presunti volontari presentava le caratteristiche di un’effettiva prestazione lavorativa, con i conseguenti obblighi contributivi.

Nei confronti dell’associazione sono state inoltre applicate sanzioni amministrative superiori a un milione di euro, determinate sulla base del numero dei lavoratori irregolari e delle ore di attività prestate. L’importo complessivo oggetto di recupero e delle sanzioni supera così i 2,6 milioni di euro.

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