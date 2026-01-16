Caronte & Tourist premia 22 neodiplomati del “Jaci – Caio Duilio”

Si è svolta, nell’auditorium del Gruppo Caronte & Tourist, la cerimonia di consegna delle borse di studio destinate ai neodiplomati dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.M. Jaci – Caio Duilio” di Messina. L’iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, ha riconosciuto il merito di ventidue studenti provenienti dagli indirizzi marittimi e logistici.

All’evento hanno preso parte la dirigente scolastica Maria Rosaria Sgrò, gli amministratori delegati di Caronte & Tourist Vincenzo Franza e Lorenzo Matacena, il responsabile del personale e della comunicazione del Gruppo Tiziano Minuti e la responsabile per la diversità e l’inclusione Piera Calderone. Presenti anche la direttrice generale dell’ITS Academy di Catania Brigida Morsellino e l’ammiraglio Nunzio Martello.

I riconoscimenti hanno riguardato studenti degli indirizzi Conduzione del Mezzo Navale, Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi ed Elettrici, Logistica e Costruzione del Mezzo Navale che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2023/2024. Tredici neodiplomati, selezionati da una commissione sulla base dei curricula, hanno ottenuto una borsa di studio e un imbarco formativo di due mesi su unità della flotta Caronte & Tourist. Altri nove studenti effettueranno un periodo di imbarco formativo della medesima durata.

“È un vero piacere rinnovare, per il quindicesimo anno consecutivo, questo appuntamento che celebra i giovani talenti e il futuro del trasporto marittimo”, ha dichiarato Tiziano Minuti. Vincenzo Franza ha sottolineato come “il settore dei trasporti necessiti di professionisti altamente qualificati, capaci di interpretare le nuove regole e le innovazioni tecnologiche”. Maria Rosaria Sgrò ha evidenziato che “la collaborazione con Caronte & Tourist offre opportunità formative di alto valore e rafforza il dialogo tra scuola e mondo del lavoro”. Brigida Morsellino ha ricordato l’ampliamento delle opportunità per i giovani professionisti del mare, mentre l’ammiraglio Nunzio Martello ha invitato gli studenti ad affrontare la carriera marittima “con impegno, rispetto per la tradizione e determinazione”.

Le borse di studio e le opportunità di imbarco sono state assegnate, tra gli altri, a Samuele Ardiri, Vittorio D’Angelo, Letizia De Benedetto, Nicolò Santi Fleri, Lucio Fugazzotto, Domenico Nocera, Carmine Pitale, Nicolò Letterio Raneri, Dario Vincenzo Ripepi, Domenico Romeo, Samuel Smiroldo, Stefano Spadaro Sturiale, Ennio Maria Stazzone, Alessio Andronico, Gaia Cucinotta, Daniel Ferrante, Fausto Giorgianni, Adam Hrynkiewicz, Giuliano Parisi, Salvatore Pispisa, Kostiantyn Soltanovskyi e Thomas Sorrenti.

