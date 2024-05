Controlli stradali a Messina: Autovelox e Scout, dove sono

La Polizia Municipale di Messina ha avviato una serie di controlli mirati alla sicurezza stradale, utilizzando sia autovelox che il dispositivo “scout”, per contrastare le infrazioni al Codice della Strada riguardanti soprattutto i divieti di sosta. I servizi, iniziati oggi e in corso fino a domenica 26 maggio 2024, si concentreranno su diverse vie della città.

Gli autovelox monitoreranno la Strada Statale 114 a Giampilieri, la Strada Statale 113 nelle località di Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca, i viali Gazzi e Boccetta, e le vie Garibaldi, Maregrosso/Franza e Circuito Torre Faro.

Il dispositivo “scout” sarà attivo sulla Strada Statale 114, nel tratto compreso tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”, via Marco Polo, viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli, via Industriale, tratto Samperi – S. Cecilia, via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro, piazza Duomo, isola pedonale, viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra, viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto, corso Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli, via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia, e piazza della Repubblica.

La Polizia municipale ribadisce l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e delle norme sulla sosta, sottolineando il legame tra il rispetto delle regole stradali e la prevenzione degli incidenti.

