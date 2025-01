Ruba alimenti per 3mila euro al mese dall’ospedale, “Erano per i miei gatti”

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 57 anni, impiegato in un’azienda di ristorazione ospedaliera a Catania, con l’accusa di furto aggravato e continuato. L’indagato, addetto al confezionamento e alla distribuzione dei pasti per i pazienti, avrebbe sottratto regolarmente alimenti destinati ai degenti della struttura sanitaria, causando un danno economico stimato in circa 3.000 euro mensili.

Le prime anomalie sono emerse grazie al responsabile dell’impresa di ristorazione, che aveva notato ripetuti ammanchi di prodotti alimentari di varia natura, tra cui latticini, pasta, acqua, frutta e pasti già porzionati. La situazione è stata segnalata presso il posto di Polizia dell’ospedale, dando il via a un’indagine da parte del Commissariato “Borgo-Ognina”.

Attraverso verifiche e appostamenti, gli agenti hanno identificato il presunto responsabile tra gli addetti della ditta. Secondo le ricostruzioni, l’uomo prelevava sistematicamente i beni all’inizio e alla fine del turno lavorativo, caricandoli su un furgone parcheggiato nei pressi della mensa. Per evitare sospetti, agiva soprattutto la domenica, approfittando della ridotta presenza di personale.

Le indagini hanno portato gli agenti a sorprenderlo in flagranza mentre caricava sul mezzo sedici pasti preconfezionati destinati ai pazienti. Condotto presso il Commissariato, l’uomo ha confessato il furto, sostenendo di aver agito per nutrire i propri gatti.

L’indagato rischia una pena fino a 10 anni di carcere, oltre al licenziamento, pur restando valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

