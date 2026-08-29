Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, gravi le condizioni

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale di Santa Clara, a Cuba, dove si trova in questi giorni. Secondo le informazioni disponibili sarebbe giunto nella struttura sanitaria in gravi condizioni, ma al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause del ricovero né sull’evoluzione del quadro clinico. Fonti non confermate riferiscono che avrebbe accusato un forte mal di testa.

Sulla vicenda è intervenuto il Movimento 5 Stelle, alla cui crescita Di Battista contribuì fin dalla fase iniziale. «La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione», si legge in una nota.

Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle, negli ultimi anni si è dedicato a reportage e documentari di viaggio. In passato ha visitato più volte l’America Latina, compresa Cuba.

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche da esponenti politici appartenenti sia alla maggioranza sia all’opposizione. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito di essere in contatto con la rappresentanza diplomatica italiana: «Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio».

«Prego per la sua salute – ha aggiunto Tajani –. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta».

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