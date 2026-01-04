Malore durante un’escursione, muore ex docente 68enne di Milazzo

È stato rinvenuto privo di vita un uomo di 68 anni lungo un sentiero dei Monti Peloritani. La vittima è Rosario Trio, docente in pensione residente a Milazzo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era uscito nella mattinata precedente per un’escursione in mountain bike, dirigendosi verso un tratto sterrato situato a monte del territorio di San Pier Niceto.

Durante il percorso, Trio sarebbe stato colto da un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo. L’uomo si sarebbe accasciato al suolo lungo il sentiero, senza riuscire a chiedere aiuto. Il corpo è stato individuato da alcuni escursionisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Dagli elementi raccolti nelle prime fasi, non emergono segni di violenza né elementi riconducibili a cause diverse da un evento di natura sanitaria improvvisa. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità competente per le verifiche previste.

Rosario Trio era una figura conosciuta nella comunità di Milazzo. Per anni aveva insegnato presso l’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana, dove aveva svolto la propria attività didattica prima del pensionamento. La notizia del decesso ha suscitato cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto in ambito scolastico e cittadino.

