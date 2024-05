Incontro tra Tiziano Spada e Patrick Zaki: riflessioni sulla libertà

Il parlamentare regionale Tiziano Spada si è unito all’incontro presso la Kore di Enna con Patrick Zaki, attivista egiziano dei diritti umani. L’evento, intitolato “Sogni ed illusioni di libertà”, ha offerto a Zaki l’opportunità di condividere la propria storia e riflettere sui diritti umani e la libertà di espressione.

Spada ha sottolineato l’attualità di tali temi, evidenziando la necessità di difendere i diritti delle persone. Durante il convegno, Zaki ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Militello in Val di Catania. Spada ha ribadito l’importanza di promuovere la pace e risolvere conflitti come quelli in Ucraina e Israele-Palestina. Ha elogiato il presidente della Kore, Cataldo Salerno, per sostenere il confronto e il pensiero critico nelle università.

Ha ringraziato Remon Karam, rappresentante degli studenti, per l’organizzazione dell’evento e il suo impegno per la pace. Spada ha lodato sia Karam che Zaki come esempi positivi per le giovani generazioni, incoraggiando la valorizzazione di modelli di pace.

