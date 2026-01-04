ANCI Sicilia, solidarietà al sindaco di Vittoria dopo le intimidazioni

L’ANCI Sicilia ha manifestato sostegno al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e all’Amministrazione comunale in relazione ai recenti episodi di intimidazione e violenza registrati nel territorio cittadino. Le iniziative, riferisce l’associazione, hanno incluso minacce personali indirizzate al primo cittadino e il lancio di una bottiglia molotov contro un immobile rientrato nella disponibilità del Comune.

Secondo quanto dichiarato dai vertici dell’Associazione, tali fatti assumono una portata che travalica il profilo individuale. “Le recenti minacce rivolte personalmente al sindaco e il lancio di una bottiglia molotov contro un immobile rientrato nella disponibilità del Comune rappresentano un grave attacco non solo alla persona che guida l’ente locale, ma alle stesse istituzioni democratiche e ai valori di legalità e civiltà che tutti siamo chiamati a difendere”, hanno affermato il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano.

Nel comunicato, l’ANCI Sicilia ha espresso una condanna netta degli atti violenti, ribadendo al contempo fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, chiamate a chiarire le responsabilità e ad assicurare i responsabili alla giustizia. L’associazione ha inoltre sottolineato il proprio impegno a supporto degli amministratori locali, affinché possano proseguire l’attività istituzionale nell’interesse della comunità.

Il documento richiama infine l’esigenza di garantire condizioni di sicurezza e rispetto per l’esercizio delle funzioni pubbliche, indicando come prioritaria la tutela della legalità e della convivenza civile nei contesti amministrativi locali.

