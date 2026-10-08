SEUS 118, UIL FP sollecita un’ispezione della Regione al Policlinico

La UIL Funzione Pubblica di Messina ha chiesto l’intervento dell’Assessorato regionale della Salute per chiarire le modalità di riconoscimento economico delle prestazioni infermieristiche incentivate nell’ambito del servizio SEUS 118 presso l’Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina. Il sindacato sollecita un’audizione e la valutazione di una verifica ispettiva.

La controversia riguarda alcune ore di attività incentivata che, secondo le segnalazioni raccolte dall’organizzazione sindacale, sarebbero state effettivamente svolte ma non retribuite in presenza di un debito orario relativo all’attività lavorativa ordinaria.

«Abbiamo formalmente contestato la posizione assunta dall’Azienda», afferma Livio Andronico, segretario generale territoriale della UIL FP Messina, sostenendo che verrebbero assimilate due fattispecie distinte: il debito orario istituzionale e le prestazioni aggiuntive autorizzate per il servizio di emergenza-urgenza.

La questione era stata inizialmente sollevata con una comunicazione del 25 settembre, seguita da una contestazione formale il 6 ottobre. Il sindacato aveva richiesto chiarimenti sui criteri adottati per contabilizzare le ore effettuate e determinare i compensi riconosciuti.

Secondo Andronico, occorre individuare le disposizioni normative, contrattuali o regolamentari che consentirebbero di subordinare il pagamento delle prestazioni incentivate al recupero di eventuali debiti orari ordinari.

La UIL FP ha quindi chiesto di essere ascoltata dal Dipartimento regionale competente, rendendosi disponibile a trasmettere la documentazione della vertenza, comprese le comunicazioni intercorse con il Policlinico.

L’organizzazione sollecita inoltre una verifica delle procedure amministrative utilizzate dall’Azienda per la liquidazione delle prestazioni.

«Non chiediamo interpretazioni di comodo, ma regole certe, trasparenti e uguali per tutti», dichiara Andronico, chiedendo che eventuali somme risultate dovute e non corrisposte vengano regolarizzate.

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