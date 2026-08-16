Cenere dell’Etna su Catania, il vulcanologo spiega le cause

L’attività dell’Etna che da diversi giorni interessa il territorio catanese è il risultato della concomitanza di tre fattori. A spiegarlo è Mario Mattia, vulcanologo e geofisico dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dove lavora da quasi trent’anni occupandosi del monitoraggio geodetico dei vulcani e delle aree sismotettoniche della Sicilia.

«Su questa attività dell’Etna che dura ormai da diversi giorni si può parlare di tempesta perfetta perché si sono verificate tre condizioni», afferma Mattia.

La prima riguarda la prolungata attività esplosiva accompagnata da una continua emissione di cenere. Il vulcanologo ricorda le fontane di lava prodotte in passato dal cratere di Sud-Est, sottolineando come l’attività sostenuta e quasi continua della Voragine rappresenti una caratteristica particolare di quest’anno.

A questa situazione si è aggiunta una seconda circostanza, legata alle condizioni meteorologiche. I venti hanno mantenuto una direzione costante da nord verso sud, trasportando la cenere verso Catania e l’aeroporto. Normalmente, spiega Mattia, la direzione prevalente è invece verso est, con ricadute che negli anni passati hanno interessato soprattutto Zafferana Etnea, Giarre e Acireale, dove le strade erano state più volte ricoperte dal materiale vulcanico.

Il terzo elemento è rappresentato dal periodo di Ferragosto, caratterizzato da un maggiore movimento di persone. «Se, infine, ci aggiungiamo che siamo sotto Ferragosto, che è la terza condizione, diciamo per questo che si è creata la tempesta perfetta», conclude Mattia.

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