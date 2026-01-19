Maltempo in Sicilia, il WWF chiede lo stop immediato alla caccia

Alla luce della persistente ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia, il WWF Sicilia ha trasmesso una richiesta formale e urgente al Presidente della Regione, Renato Schifani, e agli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, Luca Sammartino e Giusi Savarino, sollecitando la sospensione immediata di tutte le attività venatorie sull’intero territorio regionale.

La richiesta fa riferimento alle allerte meteo di livello arancione e rosso diramate dalla Protezione Civile per la giornata odierna e per quella successiva, che delineano un quadro di elevata criticità sotto il profilo idrogeologico. In tale contesto, secondo l’associazione ambientalista, la prosecuzione della stagione di caccia comporterebbe rischi rilevanti per la sicurezza pubblica, per il personale addetto alla vigilanza e per la fauna selvatica.

L’utilizzo di armi da fuoco in condizioni di scarsa visibilità e su terreni resi instabili dalle precipitazioni aumenterebbe il pericolo di incidenti, coinvolgendo non solo i cacciatori ma anche agricoltori, allevatori e altri cittadini presenti nelle aree rurali. Eventuali interventi di soccorso aggraverebbero inoltre il carico operativo di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Soccorso alpino e servizi sanitari, già impegnati nella gestione delle emergenze.

Sul fronte ambientale, il WWF sottolinea come la fauna, provata dalle recenti condizioni climatiche e da mesi di attività venatoria, risulti particolarmente vulnerabile. La prosecuzione della caccia in tale fase potrebbe compromettere gli equilibri biologici e la conservazione delle specie.

«L’ordinamento giuridico e il principio di precauzione impongono un intervento immediato», dichiarano Pietro Ciulla ed Ennio Bonfanti, richiamando anche l’articolo 18 della legge regionale n. 33 del 1997, che consente la modifica o la sospensione della stagione venatoria in presenza di condizioni ambientali o climatiche eccezionali.

