Negato l’accesso, paziente disabile costretto a parcheggiare fuori

Un paziente con disabilità si è visto negare l’accesso con il proprio veicolo all’interno dell’area del poliambulatorio di via Aurelio Saffi a Messina. La denuncia arriva dall’Anglat, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andiccapati Trasporti, che ha sollevato la questione con una lettera aperta indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale, responsabile della struttura.

Secondo quanto riportato dal presidente dell’associazione, Francesco Vento, il paziente si era recato presso l’ambulatorio per una visita medica, ma un addetto alla sorveglianza gli avrebbe impedito l’ingresso con il mezzo, invitandolo a parcheggiare nelle aree limitrofe e a raggiungere la struttura a piedi. “Ancora una volta – ha dichiarato Vento – mi trovo costretto a difendere il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, che dovrebbero trovare agevolazioni e non ostacoli nell’accesso ai servizi sanitari”.

L’addetto avrebbe motivato la propria decisione riferendo che l’Asp avrebbe emanato un’ordinanza o una delibera per vietare l’accesso ai veicoli all’interno dell’area. L’Anglat ha quindi chiesto chiarimenti in merito, sottolineando come il contrassegno “Parcheggio per Disabili” abbia la funzione di facilitare gli spostamenti di chi ha difficoltà motorie. “Il dirigente è a conoscenza di tale normativa? – si interroga Vento – E se sì, perché non ha previsto la possibilità di parcheggio per le persone con disabilità all’interno dell’area?”.

L’associazione ha quindi sollecitato l’Asp a fornire risposte chiare e a garantire che situazioni simili non si ripetano, in modo da assicurare a tutti i pazienti con disabilità il diritto a un accesso agevolato ai servizi sanitari.

