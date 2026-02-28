Schifani consegna lavori e primi alloggi per gli sfollati di Niscemi

Sono stati avviati gli interventi di rifacimento della Regia trazzera che collega Niscemi a San Michele di Ganzaria, infrastruttura ritenuta strategica per la mobilità locale. I lavori, affidati con procedura di somma urgenza dagli uffici del Genio civile di Caltanissetta, riguardano un’arteria fondamentale per la viabilità del territorio, in quanto rappresenta un collegamento essenziale con la strada statale 117 Gela-Catania e una via di fuga in caso di interruzione della SP11.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ufficialmente consegnato i lavori alla ditta Lo Monaco Costruzioni srl di Casteldaccia, alla presenza della direzione lavori e del responsabile unico del procedimento. L’intervento interessa un tratto di oltre sei chilometri, già oggetto di operazioni di livellamento nei giorni scorsi. Le opere, che si concluderanno in circa sessanta giorni, prevedono la posa del tappetino bituminoso, il ripristino della segnaletica e interventi di messa in sicurezza, per un investimento complessivo di 890 mila euro.

«Si tratta – ha dichiarato Schifani – di un intervento necessario e urgente per assicurare i collegamenti stradali con Niscemi, alla luce della impraticabilità delle altre arterie a causa della frana». Il presidente ha inoltre annunciato ulteriori opere sulle SP82 e SP35, per le quali è già disponibile un progetto esecutivo del valore di otto milioni di euro.

Nel corso della visita, Schifani si è recato anche nel centro cittadino, dove ha incontrato i residenti e partecipato alla consegna delle chiavi di alcuni alloggi dello Iacp ristrutturati e destinati agli sfollati. «Il lavoro fin qui fatto – ha affermato – è stato svolto all’insegna della celerità», sottolineando l’impegno della Regione nel garantire risposte rapide alla comunità.

Alla cerimonia, insieme al sindaco Massimo Conti, erano presenti il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina e il coordinatore degli interventi legati ai danni del maltempo Duilio Alongi. Dei sedici alloggi disponibili, tre sono a Niscemi, sei a Gela, quattro a Mazzarino e tre a Butera. L’assegnazione avverrà tramite bando comunale rivolto agli aventi diritto.

