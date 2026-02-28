Al via a Brolo le “Brolimpiadi della matematica 2026”

Prende avvio a Brolo l’iniziativa “Brolimpiadi della matematica 2026 – Concorso di logica e numeri per i piccoli geni di Brolo”, progetto rivolto agli alunni della scuola primaria del territorio con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento della matematica attraverso attività basate su gioco, scoperta e collaborazione.

L’iniziativa nasce su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Cono Condipodero, che ha promosso un percorso volto a valorizzare le eccellenze e a coinvolgere l’intera comunità scolastica in un’esperienza educativa inclusiva. Fondamentale la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la scuola primaria di Brolo, che hanno sviluppato il progetto attraverso un lavoro condiviso e un confronto costante, definendone struttura e finalità formative.

Un ruolo centrale è stato svolto dal corpo docente, impegnato nella progettazione delle attività, nella definizione delle prove e nell’elaborazione dei criteri di valutazione. Le insegnanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa con un’attività didattica orientata alla cooperazione, alla condivisione di metodologie e al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.

Il progetto si configura come un esempio di collaborazione tra istituzioni e scuola, in cui l’azione educativa viene sostenuta da un lavoro congiunto e da una visione condivisa. Le Brolimpiadi rappresentano inoltre un’esperienza formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze logico-matematiche e alla crescita degli studenti.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità», ha dichiarato l’assessore Cono Condipodero, sottolineando l’importanza della cooperazione tra amministrazione e istituzioni scolastiche. L’amministrazione ha espresso inoltre riconoscenza alle docenti coinvolte per l’impegno e la professionalità dimostrati nella realizzazione del progetto, che punta a promuovere il talento e l’interesse per la matematica tra gli alunni.

👁 Articolo letto 51 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.