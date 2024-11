Antoci denuncia sprechi nei progetti finanziati dal PNRR

La gestione delle politiche di forestazione finanziate dall’Unione Europea nella Città Metropolitana di Catania presenta significative carenze nell’attuazione e nel monitoraggio. A evidenziarlo è Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione europea per far luce sull’utilizzo dei fondi e sulla trasparenza delle politiche finanziate, in particolare tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Antoci ha ringraziato i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi, il cui contributo è stato fondamentale nel portare all’attenzione pubblica le carenze del programma di riforestazione urbana. In diverse interrogazioni, Ciancio e Bonaccorsi hanno denunciato la morte di centinaia di alberi piantati nell’ambito dei progetti finanziati, nonché un presunto spreco di 460 mila euro di fondi del PNRR.

A peggiorare il quadro, il rapporto “Ecosistema Urbano 2024”, pubblicato da Il Sole 24 Ore, classifica Catania come la città meno “verde” d’Italia. Questo dato evidenzia le difficoltà strutturali nella gestione ambientale e sottolinea la necessità di interventi più efficaci e sostenibili per il futuro.

“La disponibilità di fondi non è sufficiente: è indispensabile utilizzarli in modo corretto e trasparente per ottenere risultati tangibili”, ha dichiarato Antoci. L’europarlamentare ha rimarcato l’urgenza di chiarire le dinamiche che hanno portato agli sprechi e di garantire una gestione oculata delle risorse, affinché gli obiettivi previsti possano essere raggiunti con successo.

