Elezioni, parte da Camaro la corsa a sindaco di Marcello Scurria

Marcello Scurria ha avviato la propria campagna elettorale a Camaro Sant’Antonio, presentando e sottoscrivendo pubblicamente un “patto con i cittadini”. Il candidato sindaco del centrodestra ha spiegato che il programma amministrativo sarà elaborato insieme ai messinesi e che potranno aderire al progetto quanti si dichiareranno liberi da condizionamenti. L’impegno è stato formalizzato su una lavagna a fogli mobili che accompagnerà l’intero percorso elettorale.

La riqualificata piazza ovale del quartiere è stata scelta come prima tappa di una serie di incontri pubblici finalizzati alla raccolta di proposte e osservazioni da parte dei residenti e degli operatori del territorio. “La scelta di questo luogo non è un caso – ha dichiarato Scurria – la città non è quella dentro i palazzi istituzionali”. Il candidato ha sottolineato il valore del confronto diretto nelle periferie, definendo “rivoluzionario” il dialogo con i cittadini promosso dalla coalizione, e ha aggiunto che Federico Basile e Cateno De Luca avrebbero utilizzato anche sedi istituzionali per le rispettive campagne elettorali.

All’iniziativa erano presenti i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la candidatura di Scurria, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia Mpa, Dc, Udc e Rete Civica Partecipazione, oltre al fondatore del movimento civico “Partecipazione”. La coalizione ha ribadito l’intento di proseguire il percorso nel segno dell’unità e della condivisione.

Il “patto con i cittadini” sarà progressivamente aggiornato nel corso dei prossimi incontri. “Voglio costruire un legame forte con i cittadini per fare in modo che si ritrovi l’identità di questa città”, ha dichiarato Scurria, indicando tra le priorità la rigenerazione urbana, il potenziamento degli impianti sportivi e il recupero delle aree periferiche. Il candidato ha infine affermato che l’iniziativa rappresenta l’avvio di un percorso orientato alla definizione di programmi e proposte condivise.

