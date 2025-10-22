Patti, Placido Salvo segnala criticità nei lavori sul torrente Timeto

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Patti, rappresentato da Placido Salvo, ha diffuso una nota in merito agli interventi sul torrente Timeto. Salvo ha ricordato di aver segnalato nei mesi scorsi la condizione di rischio del corso d’acqua, evidenziando «la pericolosità per la stabilità del ponte e il rischio di esondazione del torrente».

Il rappresentante del Movimento ha reso noto che, nella giornata del 22 ottobre, ha potuto constatare l’avvio dei lavori di risagomatura del torrente. «Si tratta di un’iniziativa positiva – ha precisato – ma che resta un’operazione tampone, poiché gli interventi in corso consistono nel semplice spostamento degli inerti dal letto del torrente alle sponde laterali». Secondo Salvo, tale metodo risulterebbe inefficace, poiché «con le prime piogge, i materiali verranno trascinati nuovamente nel greto, vanificando il lavoro svolto».

Nella nota, viene sollevata la proposta di affidare a ditte specializzate il prelievo degli inerti dal greto dei torrenti, destinandoli invece al ripascimento delle coste o all’utilizzo in edilizia, come avveniva in passato. «Questi interventi – ha aggiunto – dovrebbero essere pianificati nei mesi estivi, garantendo condizioni di sicurezza per gli operatori».

Salvo ha infine richiamato l’attenzione sulle conseguenze economiche e umane delle esondazioni, che rappresentano, a suo giudizio, l’esito di una gestione non programmata e di breve periodo.

👁 Articolo letto 252 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.