Chiusura temporanea svincoli autostradali città di Messina

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha annunciato nuovi interventi di ripavimentazione lungo la tangenziale cittadina. Al fine di ridurre i disagi, le operazioni principali verranno effettuate durante la notte e i fine settimana. Il programma prevede la chiusura temporanea di vari svincoli per lavori di manutenzione ordinaria e ripristino della pavimentazione.

La rampa in uscita dello Svincolo Messina Sud Tremestieri sarà chiusa per lavori dal 15 al 18 febbraio 2024, dalle 22:00 alle 24:00. Successivamente, il 24 e il 25 febbraio 2024, la rampa di ingresso dello Svincolo Messina Centro sarà interessata dalla chiusura dalle 6:00 alle 20:00 per lavori sulla pavimentazione. Il 2 marzo 2024, lo svincolo in uscita del Messina Centro subirà la chiusura dalle 6:00 alle 20:00 per manutenzione ordinaria. Infine, il 9 marzo 2024, la rampa di ingresso dello Svincolo Messina Gazzi sarà chiusa dalle 6:00 alle 20:00 per ripristinare la pavimentazione.

Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture stradali, ma potrebbero causare lievi disagi alla circolazione. Si raccomanda agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti considerando le chiusure temporanee degli svincoli interessati.

