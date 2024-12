Schifani presenta la strategia 2025 per la Regione Sicilia

La Regione Siciliana definisce le priorità per il 2025 sotto la guida del presidente Renato Schifani, puntando su un numero ridotto di obiettivi, ma facilmente monitorabili e di grande impatto. Sanità, territorio, mobilità e tempi certi per i pagamenti alle imprese sono i pilastri della direttiva strategica appena inviata agli assessori.

«Sono ambiti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini», ha dichiarato Schifani, evidenziando l’importanza di fornire risposte concrete. Il governatore ha sottolineato i progressi già ottenuti grazie alla pianificazione avviata nei mesi scorsi, ma ha ribadito che dal prossimo anno l’obiettivo sarà quello di consolidare i risultati, assicurando servizi più moderni ed efficienti.

Nel settore sanitario, l’amministrazione regionale si concentrerà sulla riduzione delle liste d’attesa, sul potenziamento dei pronto soccorso e sulla promozione di screening oncologici. Per la gestione del territorio, il focus sarà sulla prevenzione di incendi e dissesti idrogeologici, nonché sul contrasto alla siccità. La mobilità verrà migliorata attraverso interventi infrastrutturali sulla rete autostradale e il rafforzamento del trasporto pubblico locale.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, elemento cruciale per sostenere il tessuto economico regionale e promuovere occupazione. In parallelo, la Regione si impegnerà a ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie nazionali ed europee, privilegiando progetti che favoriscano la crescita economica e lo sviluppo.

Il governo regionale prevede inoltre di definire, in collaborazione con i dirigenti generali, gli strumenti operativi necessari per tradurre le linee guida in azioni concrete.

© Riproduzione riservata.

