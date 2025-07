Schifani chiede proroga per risanamento baraccopoli di Messina

Il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, Renato Schifani, ha sollecitato una proroga dei poteri commissariali al fine di concludere il complesso piano di riqualificazione urbana. In una missiva inviata all’inizio di luglio al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Schifani ha sottolineato che il progetto – avviato con demolizioni, cantieri per nuove abitazioni e programmi di housing sociale – richiede ulteriori interventi logistici, amministrativi e progettuali. “Garantire la continuità amministrativa e operativa delle numerose attività già avviate e in fase di avvio è essenziale”, ha affermato, evidenziando la necessità di portare a termine il trasferimento abitativo delle oltre 1.600 famiglie tuttora residenti in edifici degradati.

Schifani ha richiamato l’impegno costante della struttura commissariale nel dialogo con il governo nazionale per “chiudere definitivamente una ferita storica” e assicurare a tutti un alloggio dignitoso. I risultati finora ottenuti, ha precisato, sono “importanti” in termini di demolizioni e cantierizzazione, ma il completamento delle opere dipende dal prolungamento dei poteri straordinari.

In risposta, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha manifestato “piena disponibilità” degli uffici competenti a co-progettare strategie condivise, coordinare risorse e accelerare le demolizioni, nel rispetto delle scadenze normative. Concludendo, Schifani ha ringraziato il premier e il ministro per l’attenzione e il sostegno “costante e concreto” all’azione della Struttura commissariale.

👁 Articolo letto 343 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.