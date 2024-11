Giuseppe Catalano gareggerà nella Winter Series Endurance

La stagione sportiva 2024 volge al termine, ma la scuderia RO racing di Cianciana continua le proprie attività senza interruzioni, partecipando al Rally di Taormina e alla Winter Series del Legend Cars Endurance. Il weekend vedrà sei equipaggi rappresentare il sodalizio agrigentino in una gara che si prospetta ricca di competizione e talento.

Tra le auto storiche, spiccano i Campioni del Trofeo Rally di Quarta Zona, Toti Mannino e Giacomo Giannone, che abbandonano la loro Bmw 2002 per gareggiare su una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento. I due puntano a confermare il loro valore in una categoria che li ha già visti protagonisti.

Il Rally di Taormina vedrà anche Biagio Mingoia e Desiree Crupi impegnati su una Fiat Punto Super 1600, con l’obiettivo di brillare tra le vetture aspirate a trazione anteriore. In classe R2B, Carlo Nicoletti e Marco Spanò proseguiranno il loro percorso di crescita sportiva.

La Renault Clio RS di Andrea e Simone Di Caro sarà in gara in classe N3, mentre Samuele e Giuseppe Spanò cercheranno risultati significativi con la loro Citroen C2 RS Plus 1.6. Infine, il giovane Gaetano Terranova, affiancato dall’esperto Marco Cusimano, correrà su una Peugeot 106 N2.

Nel frattempo, Giuseppe Catalano, fresco del titolo di Campione Italiano Slalom per il Gruppo E2 Silhouette, parteciperà alla Winter Series Legend Cars Endurance. L’evento, che si terrà sul circuito di Castelletto di Branduzzo a partire dal 15 dicembre, prevede tre appuntamenti distribuiti tra il 2024 e il 2025. Catalano guiderà la sua Chevy Coupé Yamaha, pronto a misurarsi in una competizione internazionale di grande prestigio.

