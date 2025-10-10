Cardiochirurgia pediatrica, scontro tra Musolino e Regione

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha presentato un’interrogazione al Ministro della Salute in merito alla decisione della Regione Siciliana di declassare il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina a centro “Spoke”, a vantaggio di Palermo. Secondo la parlamentare, la scelta sarebbe stata compiuta sulla base di “dati palesemente errati”.

“La decisione della Giunta regionale – ha dichiarato Musolino – si fonda su numeri che non corrispondono alla realtà. È inaccettabile che il destino di una struttura d’eccellenza venga deciso senza una verifica accurata delle informazioni”.

La senatrice contesta la veridicità dei dati forniti dalla Regione per giustificare il provvedimento. “Secondo la Regione – ha spiegato – Taormina avrebbe effettuato 65 interventi nei primi sei mesi del 2025, mentre le cartelle cliniche ne attestano 114. Al Civico di Palermo, invece, vengono attribuiti 35 interventi con indice di complessità 5,5, ma gli stessi uffici ne dichiarano 43 con un valore medio pari a 2,6. Sono numeri che alterano completamente la valutazione sulla qualità dei due centri”.

Musolino ha inoltre evidenziato che il CCPM di Taormina è stato recentemente premiato negli Stati Uniti con il “Gold level Elso award”, riconoscimento che lo colloca tra le strutture di eccellenza a livello internazionale. “Questa scelta – ha aggiunto – è contraria al decreto Balduzzi, che non impone una rigida gerarchia ‘hub and spoke’ e prevede che ogni riorganizzazione sanitaria si basi su dati certificati”.

La senatrice ha infine ricordato che il Governo, accogliendo un suo ordine del giorno, si era impegnato a garantire la piena operatività del reparto. “Chiediamo trasparenza – ha concluso – e che il Ministro verifichi se il declassamento di Taormina sia fondato su dati reali o su valutazioni di natura politica”.

👁 Articolo letto 227 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.