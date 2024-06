Giovanni Alongi premiato come miglior angiologo d’Italia

Giovanni Alongi, di origine agrigentina e adottato messinese, ha ottenuto per la quarta volta consecutiva il prestigioso “MioDottore Award” come miglior angiologo d’Italia. Questo riconoscimento, conferito annualmente tramite il voto di pazienti e colleghi, è stato consegnato durante un evento al Museo della Centrale Montemartini di Roma, al termine della settima edizione del concorso. L’evento ha celebrato i professionisti più stimati del web, riconoscendo la competenza e la fiducia nel settore medico, valutate attraverso la piattaforma sanitaria più grande e autorevole.

Giovanni Alongi ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando l’importanza dei sacrifici quotidiani nel suo lavoro e il valore del rapporto empatico tra medico e paziente. Ha dichiarato: “L’apprezzamento corale e unanime da parte dell’utenza e della classe medica mi inorgoglisce in modo particolare, da un lato premia i tanti sacrifici che ogni giorno io e i miei collaboratori facciamo per dare il meglio ai nostri malati, dall’altro è una forte spinta emotiva che ci entusiasma nel perseguire nuovi obiettivi e raggiungere significativi traguardi mettendo sempre al centro la salute e il rapporto empatico tra medico e paziente.”

Il MioDottore Award, nel 2024, ha l’obiettivo di mettere in luce non solo la competenza dei medici recensiti, ma anche la loro umanità, disponibilità e dedizione nella prestazione delle cure. Alongi ha raccolto circa 900 recensioni positive, confermando il suo impatto positivo nella comunità medica.

Recentemente, Alongi ha pubblicato un articolo scientifico sulla rivista internazionale “Phlebology” come primo autore, intitolato “Three-year follow-up analysis of automated microfoam preparation system for great saphenous vein incompetence and varicose veins sclerotherapy treatment”.

Questo studio, redatto insieme a Daniele Bissacco ed Edoardo Cervi, introduce una nuova tecnica che elimina la necessità di chirurgia per le vene safene e varicose, evitando anestesia e complicanze, favorendo approcci non invasivi.

Alongi, 37 anni, è il fondatore dei centri “Angiocor” a Palermo, Messina e Agrigento. Questi centri accolgono pazienti da varie regioni grazie a un protocollo che consente di saltare la prima visita specialistica mediante una pre-valutazione diagnostica da remoto, accelerando i tempi di trattamento.

