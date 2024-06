“Tutto il mondo in Paese” evento internazionale a San Marco D’Alunzio

Si è concluso con successo a San Marco d’Alunzio l’evento “Tutto il Mondo in Paese”, che ha raggiunto la sua seconda edizione. La manifestazione si è svolta in due giornate, attirando numerosi visitatori. Sabato 15 giugno, tredici postazioni dislocate lungo le vie del centro storico hanno offerto l’opportunità di assaporare piatti tipici di diverse cucine internazionali. L’iniziativa, attentamente organizzata, ha valorizzato non solo le comunità internazionali presenti nel territorio aluntino, ma anche le bellezze del borgo e le attività commerciali partecipanti che hanno proposto degustazioni lungo la via Aluntina.

L’evento ha visto anche la partecipazione di gruppi folkloristici internazionali, che hanno arricchito l’atmosfera con spettacoli di danza e musica tradizionale. Domenica 16 giugno, l’evento ha proseguito con la premiazione dei protagonisti da parte dell’amministrazione comunale, in segno di riconoscimento per il loro contributo. Le testimonianze dei partecipanti, provenienti da diverse parti del mondo, hanno evidenziato come San Marco d’Alunzio sia diventata una nuova casa per molti di loro.

La giornata si è conclusa con gli spettacoli dei gruppi folk internazionali, che hanno animato le strade del borgo con i loro costumi colorati, suoni e danze caratteristiche. Il sindaco Filippo Miracula ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando la sua squadra per il lavoro svolto.

“Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno aperto le porte di casa per far assaggiare i piatti tipici della propria nazione ai numerosi visitatori e agli aluntini che hanno partecipato con entusiasmo all’evento. Non si tratta di ospiti, ma di veri e propri compaesani, perché non è il tempo di permanenza in un luogo a renderti cittadino, ma il cuore e l’amore che gli doni,” ha dichiarato il sindaco.

Filippo Miracula ha concluso il suo discorso esprimendo l’impegno a migliorare continuamente San Marco d’Alunzio e ha invitato tutti a partecipare al prossimo evento, “La Notte Romantica”, che si terrà il 22 giugno in collaborazione con il circuito dei Borghi più belli d’Italia.

