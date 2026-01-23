Basile a Germanà: «Ecco cosa faccio a Roma, e lui cosa fa per Messina?»

“Ecco cosa faccio a Roma. Ora attendiamo di sapere cosa produce lui per Messina”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, è intervenuto in merito alle osservazioni avanzate dal senatore Nino Germanà sulla sua frequente presenza a Roma, chiarendo il carattere istituzionale delle attività svolte nella Capitale. Basile ha spiegato che le trasferte rientrano in un’attività regolare e continuativa, finalizzata al monitoraggio e all’avanzamento delle procedure relative ai finanziamenti e agli interventi strategici già destinati alla città, oltre ai dossier ancora in fase di definizione.

Il primo cittadino ha precisato di seguire personalmente, con cadenza quasi settimanale, i rapporti con i vari Ministeri, organizzando gli spostamenti in tempi contenuti e concentrando più incontri operativi nell’arco di poche ore. “La mia presenza a Roma rientra in una normale e costante attività istituzionale”, ha affermato, sottolineando di recarsi nella Capitale esclusivamente per motivi di lavoro.

Basile ha rivendicato un metodo improntato all’operatività, dichiarando di aver sempre limitato al minimo indispensabile le permanenze a Roma, grazie alla possibilità di programmare appuntamenti consecutivi tra i diversi dicasteri. Un’impostazione che, secondo il sindaco, caratterizza l’intero mandato amministrativo e che continua a essere applicata con la stessa determinazione.

Nel suo intervento, Basile ha inoltre evidenziato come l’azione quotidiana dell’amministrazione sia nota alla cittadinanza, sia all’interno che all’esterno di Palazzo Zanca. “La città di Messina sa perfettamente cosa fa quotidianamente il suo Sindaco”, ha dichiarato, manifestando perplessità rispetto alle critiche ricevute.

Concludendo, il sindaco ha ribadito l’intenzione di proseguire il proprio lavoro con “sobrietà e serietà” su tutti i temi aperti per la città, auspicando che anche il senatore Germanà possa chiarire quali risultati concreti siano derivati dalla sua presenza a Roma per Messina.

