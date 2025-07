Aggredisce la moglie in presenza dei figli minori, arrestato 39enne

A Torregrotta, nella provincia di Messina, un uomo di 39 anni è stato arrestato nella mattinata del 14 luglio dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e lesioni, aggravati dalla presenza dei figli minori. La Centrale Operativa è intervenuta dopo la chiamata al 112 della vittima, che ha denunciato di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione coniugale, mentre i figli assistevano alla scena.

Giunti sul posto gli uomini della Stazione di Rometta Marea hanno sorpreso l’uomo ancora in evidente stato di alterazione, intento a inveire contro la moglie. “Ho avuto paura di non farcela”, ha riferito la donna al personale sanitario, che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. I medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Le dichiarazioni della donna hanno fornito ai militari gli elementi necessari per avviare l’inchiesta e procedere all’arresto in flagranza. L’indagato, ora sottoposto al regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato trasferito in un’altra dimora rispetto a quella familiare, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza domestica, scongiurato grazie alla rapidità dell’intervento dei Carabinieri e alla collaborazione con la Procura della Repubblica, che ha permesso di neutralizzare prontamente un potenziale pericolo.

👁 Articolo letto 459 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.