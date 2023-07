Messina: code allo svincolo Giostra, interrogazione di Leanza all’ARS

Interrogazione presentata all’Ars per risolvere il problema dello svincolo Giostra di Messina.

Il parlamentare Calogero Leanza ha presentato un’interrogazione all’Ars per le lunghe code allo svincolo Giostra di Messina. Chiede un intervento urgente del Cas per garantire una circolazione sicura nella zona.

Il parlamentare regionale del Pd, Calogero Leanza, ha sollevato la questione delle lunghe code allo svincolo Giostra di Messina, chiedendo un intervento urgente da parte del Cas. Leanza ha presentato un’interrogazione rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, per ottenere informazioni sulle azioni intraprese presso il Consorzio Autostrade Siciliane al fine di garantire una circolazione sicura nella zona dello svincolo messinese di Giostra.

Le lunghe code al suddetto svincolo, accentuate anche dalle restrizioni sulla tangenziale in direzione Palermo, causano disagi quotidiani alla popolazione e rappresentano un rischio per l’impossibilità di garantire il passaggio ai mezzi di soccorso. Secondo Leanza, con l’aumento del traffico automobilistico legato alla stagione estiva, è inaccettabile che il Cas non abbia ancora trovato una soluzione a questa problematica.

Il parlamentare sottolinea l’intollerabilità della situazione per i cittadini messinesi, non solo nei giorni festivi, ma anche durante la settimana. Chiede, pertanto, un’azione rapida per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

