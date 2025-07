Torneo giovanile di Calcio a Ficarra per integrazione italo-lituana

Mercoledì 9 luglio alle 18:00, presso il nuovo campo di Via Logge a Ficarra, si svolgerà un quadrangolare di calcio giovanile finalizzato a promuovere integrazione e solidarietà tra piccoli atleti italiani e lituani. L’iniziativa conclude il campo estivo “Hope For Football Italia-Lituania”, in corso dal 2 al 12 luglio, che ospita a Ficarra una decina di bambini lituani provenienti da contesti familiari complessi.

Organizzato dall’associazione lituana Hope For Football, diretta dal dott. Stefano Piciulin, in collaborazione con Itard s.r.l. e con il patrocinio del Comune di Ficarra, il progetto è la prima edizione in Italia meridionale. Durante il soggiorno, i giovani ospiti hanno alternato escursioni nei siti storici locali e attività balneari coordinate dal Comune di Ficarra con sedute di allenamento sul nuovo impianto sportivo.

«La comunità ficarrese si è dimostrata accogliente e calorosa», ha osservato il sindaco Basilio Ridolfo, «e i ragazzi si sono integrati senza difficoltà, trovando nelle famiglie che li ospitano un sostegno affettivo». L’A.S.D. Ficarra, insieme alla Galbato Academy Tortorici e all’A.S.D. Nebros di Piraino, scenderà in campo con il Viltis Team Lituania, alla presenza del presidente FIGC L.N.D. Sicilia Sandro Morgana e dei vertici Assocalciatori.

L’assessore allo Sport Sebastiano Ravì ha definito l’evento «una celebrazione dell’amicizia e della solidarietà», auspicando di ripetere l’esperienza e di estendere in futuro la partecipazione a un maggior numero di giovani, incluso un possibile coinvolgimento dello Shakhtar Donetsk.

👁 Articolo letto 1.120 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.