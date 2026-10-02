Arma dei Carabinieri, concorso per 400 allievi Marescialli laureati

L’Arma dei Carabinieri ha avviato il primo concorso straordinario destinato al reclutamento di 400 allievi Marescialli in possesso di laurea. La procedura, disponibile online, rappresenta la prima selezione nella storia dell’Istituzione specificamente rivolta a giovani laureati.

Il bando prevede l’accesso per candidati con titoli universitari appartenenti alle aree scientifica, umanistica, sanitaria e ambientale, secondo le lauree indicate nella tabella A allegata alla procedura concorsuale. Possono partecipare i cittadini italiani che godano dei diritti civili e politici e che non abbiano superato il giorno del compimento del 28° anno di età.

I 400 vincitori saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso della durata minima di sei mesi. Il percorso comprenderà una preparazione professionale e militare finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle successive mansioni nell’Arma dei Carabinieri.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online entro trenta giorni dall’apertura del bando, attraverso l’area dedicata ai concorsi sul sito istituzionale dell’Arma.

La selezione prevede diverse fasi. Tra queste figurano un’eventuale prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, gli accertamenti di efficienza fisica, le verifiche psico-fisiche e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

L’iniziativa consente ai laureati in possesso dei requisiti previsti dal bando di mettere le competenze acquisite durante il percorso universitario a disposizione dell’Arma e delle attività istituzionali.

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