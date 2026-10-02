Maria Paola Liotta nuova presidente del Lions Club Sant’Agata Militello

Maria Paola Liotta è la nuova presidente del Lions Club Sant’Agata Militello. L’avvocato subentra al commercialista Giuseppe Zingales al termine della cerimonia del passaggio della Campana, svoltasi in un ristorante della città in occasione della XXI Charter Night del Club.

Durante la serata, condotta dal cerimoniere Umberto Musarra, è stata inoltre accolta la nuova socia, l’ingegnere Giusy Mistretta, presentata dalla sponsor, l’avvocato Francesca Alascia.

Nel suo intervento Liotta ha richiamato il valore della continuità associativa e della responsabilità legata all’incarico. «La Campana non viene semplicemente consegnata: viene affidata», ha sottolineato la nuova presidente, indicando nel servizio alla comunità il riferimento dell’attività del Club.

Il programma della nuova annata sociale sarà articolato principalmente su tre ambiti: valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, attenzione alla scuola e alle nuove generazioni, salute e prevenzione. Sul fronte scolastico sono previsti momenti di confronto dedicati a legalità, cittadinanza, diritti, doveri e responsabilità individuale e collettiva.

Liotta ha inoltre rivolto un invito alla partecipazione dei soci, richiamando il motto lionistico “We Serve” e sottolineando l’importanza del lavoro condiviso. Un ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie che sostengono l’impegno associativo.

La presidente sarà affiancata dal direttivo e dalla segretaria Sandra Russo. Tra gli ospiti presenti anche Beppe Iacono, presidente della Quarta Circoscrizione del Distretto 108Y Sicilia, e le presidenti di zona Sara Ceraolo e Nadia Rivetti.

La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale e il tradizionale taglio della torta per il 21° anniversario del Club.

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