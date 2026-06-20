Sala Rita Atria, incontro a Brolo sulla prevenzione dei disturbi alimentari

La sala Rita Atria di Brolo ha ospitato un incontro dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, occasione durante la quale è stato presentato il libro Puntoebasta di Sara Palermo. L’opera racconta un percorso segnato dalla malattia e dal successivo recupero, proponendosi come testimonianza rivolta a chi affronta problematiche analoghe e come strumento di supporto per famiglie e personale scolastico impegnati nella prevenzione.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Rete Civica della Salute attraverso la coordinatrice provinciale di Messina, Marisa Briguglio, con il patrocinio del Comune di Brolo e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, rappresentato da Paolo Sidoti Olivo.

Nel corso della tavola rotonda hanno preso la parola Antonella Ricco Galluzzo, Lucrezia Notarbartolo e Sara Palermo, tutte impegnate professionalmente nell’ambito dei disturbi alimentari. I loro interventi hanno approfondito aspetti legati alla prevenzione, alla presa in carico e ai percorsi di cura.

Un contributo specifico è stato offerto da Deborah Bontempo del Centro Antiviolenza Pink Project, che ha illustrato i primi risultati di uno studio realizzato insieme all’Università di Palermo. La ricerca è orientata ad analizzare il possibile legame tra episodi di violenza di genere e l’insorgenza di disturbi alimentari.

La manifestazione ha previsto anche momenti artistici e testimonianze personali. La partecipazione della cantante Nadia Impalà, dell’artista Franca Maimone, della danzatrice Elisa Maniaci della scuola Dream Dance Alice e l’intervento del padre Pippo Abbruscato hanno accompagnato il confronto con linguaggi differenti, contribuendo alla diffusione di messaggi di sensibilizzazione.

Durante la serata sono state inoltre distribuite rose lilla realizzate dall’associazione Amiche di Semplice…MENTE Insieme Odv. L’incontro ha posto l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra realtà associative, istituzioni e cittadini per promuovere attività di prevenzione nei territori.

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