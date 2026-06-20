Falcone su Calderone: «Prestigio professionale riaffermato»

L’europarlamentare di Forza Italia Marco Falcone è intervenuto sulla vicenda che coinvolge il deputato nazionale azzurro Tommaso Calderone, dopo l’arresto di un uomo residente a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, accusato di atti persecutori nei confronti dell’esponente politico.

In una dichiarazione diffusa nelle ore successive al provvedimento dell’autorità giudiziaria, Falcone ha espresso soddisfazione per gli sviluppi dell’indagine, sottolineando gli effetti che la decisione può avere sul piano personale e familiare per Calderone.

«Accolgo con soddisfazione la notizia che riguarda l’amico Tommaso Calderone. Dopo mesi difficili, questo atto dell’autorità giudiziaria contribuisce a restituire serenità a lui e alla sua famiglia e riafferma pienamente la dignità dell’uomo e il prestigio del professionista», ha dichiarato l’eurodeputato.

Falcone ha inoltre richiamato il percorso umano, professionale e istituzionale del parlamentare forzista, evidenziandone le qualità che, a suo giudizio, hanno caratterizzato negli anni il suo operato.

«Il rigore, la correttezza e il senso delle istituzioni che hanno caratterizzato il percorso umano, professionale e politico di Tommaso sono indiscutibili», ha affermato l’esponente del Partito Popolare Europeo.

Nel suo intervento, l’europarlamentare ha infine rivolto un messaggio di vicinanza personale al deputato messinese, auspicando che possa proseguire la propria attività pubblica in un contesto più sereno dopo il periodo segnato dalla vicenda giudiziaria. «A lui rivolgo il mio affetto e la mia vicinanza, con l’augurio che possa continuare il proprio impegno con la serenità che merita», ha concluso Falcone.

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