Brolo, Maria Rosa Fasolo prosegue in Consiglio come indipendente

Maria Rosa Fasolo ha annunciato la decisione di proseguire il proprio mandato in Consiglio comunale a Brolo assumendo il ruolo di consigliera indipendente. La scelta, definita politica e personale, è maturata nel tempo e si inserisce, secondo quanto dichiarato, in un contesto che richiede collaborazione, confronto e superamento delle tradizionali contrapposizioni tra schieramenti.

Nel suo intervento, Fasolo ha richiamato l’evoluzione registrata dal territorio negli ultimi anni, sottolineando come il paese abbia conosciuto un percorso di crescita visibile, caratterizzato dal miglioramento di spazi pubblici e servizi e dalla realizzazione di opere con ricadute concrete sulla vita quotidiana dei cittadini. Risultati che, a suo avviso, costituiscono una base di lavoro da riconoscere e consolidare, evitando dinamiche di contrapposizione che non apportano benefici all’azione amministrativa.

La decisione di sostenere l’operato dell’amministrazione comunale da una posizione indipendente nasce dalla convinzione che sia possibile fornire un contributo responsabile allo sviluppo di Brolo, avanzando proposte e idee utili a creare nuove opportunità, rafforzare il tessuto comunitario e rendere il paese più attrattivo. Fasolo ha inoltre ribadito l’intenzione di continuare a svolgere il proprio ruolo mantenendo un rapporto diretto con i cittadini, ascoltandone le esigenze e sostenendone le istanze, con l’obiettivo dichiarato di agire nell’interesse generale.

Nel suo messaggio non è mancato un ringraziamento ai consiglieri del gruppo di minoranza di provenienza per il percorso condiviso e per il confronto mantenuto nel tempo. Un riferimento particolare è stato rivolto a Maria Vittoria Cipriano, indicata come figura verso la quale permane stima personale e politica. La scelta, ha concluso, segna l’avvio di una nuova fase dell’impegno pubblico, da portare avanti con autonomia e serietà a servizio della comunità di Brolo.

