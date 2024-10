Ubriaco provoca incidente stradale a Fiumefreddo, tre veicoli convolti

La Polizia Stradale di Giardini ha denunciato un uomo di 47 anni, coinvolto in un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo, a causa di un elevato tasso alcolemico rilevato con l’etilometro. L’incidente si è verificato ieri sera sulla A/18, al chilometro 49+400, direzione Messina, e ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante. Uno dei conducenti coinvolti è stato trasportato all’ospedale di Taormina, dove i medici hanno emesso una prognosi di dieci giorni.

I risultati degli esami effettuati con l’etilometro hanno mostrato un valore di 2.74 grammi per litro, ben superiore al limite legale di 0.5 g/l, ovvero oltre cinque volte il consentito. Questo dato rifletteva chiaramente le condizioni psicofisiche alterate del conducente al momento dell’incidente.

Le conseguenze per l’uomo sono state immediate. Gli agenti della Polizia Stradale gli hanno ritirato la patente di guida, che sarà revocata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della confisca. L’uomo rischia ora un’ammenda compresa tra 1.500 e 6.000 euro, come previsto dalle normative vigenti in caso di guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Stradale, come di prassi in questi casi, ha eseguito il test dell’etilometro su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro, rispettando quanto previsto dalla legge per contrastare la guida sotto l’influenza dell’alcool. Questo controllo è una misura precauzionale adottata per garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti causati dall’abuso di alcool.

