Pedaggi gratuiti sulla A18 per i residenti di Messina e Catania

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge che destina 40,8 milioni di euro a interventi urgenti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal ciclone Harry. Il provvedimento prevede misure di sostegno economico e agevolazioni per residenti e operatori delle aree interessate, con particolare riferimento alle province di Messina e Catania.

Tra le disposizioni è inclusa l’esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali sulla A18 nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera, valida da febbraio a giugno per i residenti delle due province. È previsto un contributo di 800 mila euro al Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale compensazione per i mancati introiti legati alla sospensione dei pedaggi.

