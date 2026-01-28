Attualità

Pedaggi gratuiti sulla A18 per i residenti di Messina e Catania

mercoledì 28.01.2026 - 12:53:09
316

Caselli Autostrada

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge che destina 40,8 milioni di euro a interventi urgenti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal ciclone Harry. Il provvedimento prevede misure di sostegno economico e agevolazioni per residenti e operatori delle aree interessate, con particolare riferimento alle province di Messina e Catania.

Tra le disposizioni è inclusa l’esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali sulla A18 nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera, valida da febbraio a giugno per i residenti delle due province. È previsto un contributo di 800 mila euro al Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale compensazione per i mancati introiti legati alla sospensione dei pedaggi.

CanaleSicilia


👁 Articolo letto 316 volte.
© 2026 Riproduzione Riservata.

Leggi la Prima Pagina

Tags
mercoledì 28.01.2026 - 12:53:09
316


Ricette di cucina di prelibatezze siciliane Rubrica di medicina Videocorsi di cucina Rubrica religiosa a cura di fra Felice Le Cronache marziane a cura di Nino Ricciardello

Tasto back to top