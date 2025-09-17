Rete ospedaliera siciliana, confronto positivo tra Schifani e Schillaci

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha definito «un ulteriore passo in avanti» l’incontro svoltosi questa mattina al Ministero della Salute a Roma in merito al futuro della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e alla nuova rete ospedaliera regionale. Secondo il governatore, il confronto con i vertici ministeriali ha confermato «l’attenzione del governo nazionale» sia verso la struttura taorminese sia verso le misure già avviate dall’esecutivo regionale per contenere le liste d’attesa.

«È il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo a portare avanti con determinazione», ha sottolineato Schifani, evidenziando l’importanza del percorso intrapreso per mantenere a Taormina un centro di riferimento in ambito pediatrico.

Il presidente ha espresso gratitudine al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per la «continua e proficua collaborazione» degli ultimi mesi e ha ringraziato l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, insieme al direttore generale Salvatore Iacolino, per «il prezioso contributo e la professionalità messi a disposizione».

Schifani ha infine ribadito l’impegno del governo regionale a proseguire nella cooperazione con l’esecutivo nazionale per garantire un sistema sanitario «più moderno ed efficiente», ricordando le risorse già stanziate per oltre un miliardo di euro destinate a nuove strutture e all’ammodernamento dei servizi sul territorio.

