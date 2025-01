Sanità, Giovanna Volo si dimette, le subentra Daniela Faraoni

L’assessore regionale alla Salute della Sicilia, Giovanna Volo, ha formalizzato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico per ragioni personali. La decisione è stata ufficializzata durante un incontro tenutosi presso Palazzo d’Orléans, nel corso del quale il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso il proprio ringraziamento per l’impegno e la dedizione mostrati da Volo durante i primi due anni di mandato.

“Ringraziamo Giovanna Volo per il contributo significativo dato in un ruolo strategico come quello della Salute”, ha dichiarato Schifani, evidenziando il valore del lavoro svolto dall’ormai ex assessore in un settore cruciale per l’amministrazione regionale.

Contestualmente, il presidente ha comunicato la nomina di Daniela Faraoni come nuova assessora regionale alla Salute. Faraoni, attuale direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Palermo, assume il nuovo incarico portando con sé un’esperienza consolidata nella gestione sanitaria regionale. La scelta, secondo quanto affermato da Schifani, si pone in linea con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa e affrontare con decisione le sfide del comparto sanitario siciliano.

Con questa nomina, l’amministrazione regionale mira a consolidare il percorso intrapreso nei primi due anni di legislatura, ponendo particolare attenzione all’efficienza e all’organizzazione del sistema sanitario.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁