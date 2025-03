Il Prof. Claudio Romano nominato Consulente Scientifico AIC Sicilia

Il Prof. Claudio Romano è stato nominato nuovo Consulente Scientifico per la Regione Sicilia dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC). L’ufficializzazione è avvenuta nel corso dell’ultima assemblea dell’AIC, tenutasi recentemente a Palermo.

Il Prof. Romano dirige la UOSD di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica del Policlinico di Messina, sede del Centro Regionale di III livello per la Celiachia. Questa struttura segue oltre 4000 pazienti, sia pediatrici che adulti, ed è considerata tra le tre principali in Italia per il trattamento della celiachia.

L’incidenza della patologia è in costante aumento, sia per una maggiore consapevolezza sia per il miglioramento dei metodi diagnostici. Alcune stime indicano un’incidenza compresa tra 10 e 20 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno. L’accesso a test sempre più precisi ha reso possibile un incremento delle diagnosi negli ultimi anni.

“La diagnosi accurata è fondamentale – ha dichiarato il Prof. Romano – non solo per gestire la patologia, ma anche per prevenire eventuali complicanze e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Collaboreremo con AIC Sicilia per ottimizzare ulteriormente i percorsi di assistenza”.

Anche il Presidente di AIC Sicilia, Dott. Paolo Baronello, ha sottolineato l’importanza della nuova collaborazione: “L’obiettivo è lavorare attivamente con il Prof. Romano, che abbiamo voluto fortemente come consulente scientifico, per fare maggiore chiarezza nei percorsi diagnostici e terapeutici della celiachia”.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁