IRCCS Messina senza fondi, Uil-Fpl proclama lo stato di agitazione

All’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina si è svolta un’assemblea sindacale della Uil-Fpl per discutere della mancata erogazione del finanziamento di 91 milioni di euro, assegnato all’istituto già nel 2016 ma mai trasferito. L’incontro, presieduto dal segretario organizzativo Maurizio Celona, è stato aperto dal responsabile aziendale dell’Area Medica Antonino Duca e concluso dal segretario generale della Uil-Fpl Messina, Livio Andronico.

Secondo quanto emerso, l’assenza di tali risorse mette a rischio la continuità di una struttura considerata riferimento regionale per le gravi cerebrolesioni acquisite. L’assegnazione dei fondi, sottolinea il sindacato, risulta fondamentale per completare la riqualificazione dell’Ospedale Piemonte, incrementare i posti letto e rafforzare l’organico, avviando nuove assunzioni di medici, infermieri e tecnici. L’obiettivo, evidenziato dai delegati, è trattenere professionisti qualificati e migliorare i Livelli Essenziali di Assistenza per la popolazione.

Durante i lavori sono intervenuti diversi operatori dell’IRCCS. Il direttore della S.C. di Rianimazione, Salvatore Leonardi, ha evidenziato che le attuali discipline consentono di garantire le attività di rianimazione. La dottoressa Lea Lucchese ha ricordato i sacrifici affrontati dal personale chirurgico per assicurare gli interventi, mentre l’infermiere Tonino Lo Duca ha ripercorso la storia del Presidio Piemonte, oggi integrato nell’IRCCS Neurolesi.

Il segretario regionale Uil-Fpl, Corrado Lamanna, ha invece denunciato i ritardi amministrativi che ostacolano i riconoscimenti contrattuali del personale. L’assemblea ha deliberato all’unanimità lo stato di agitazione.

“Chiediamo al presidente Schifani e all’assessore alla Salute Daniela Faraoni un incontro urgente per sbloccare i 91 milioni di euro, al fine di evitare un grave pregiudizio per la sanità pubblica cittadina e regionale”, ha dichiarato Andronico.

