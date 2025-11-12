Nuovi incarichi per sette dirigenti del Centro IRCCS a Messina

La Direzione Strategica dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina ha concluso la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di alta professionalità, con valenza dipartimentale e destinati alle strutture complesse. L’iniziativa rappresenta il risultato di un percorso di confronto tra direzione, personale e organizzazioni sindacali, orientato alla trasparenza e alla valorizzazione del merito.

“Un risultato frutto di un lavoro sinergico che valorizza le competenze interne e rafforza l’organizzazione a beneficio della comunità”, ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Lanza, sottolineando la valenza condivisa del provvedimento.

L’atto consente di restituire piena operatività a un istituto contrattuale rimasto inattivo per un lungo periodo, segnando un avanzamento nella struttura organizzativa e nella promozione delle professionalità interne. Gli incarichi costituiscono un riconoscimento dell’esperienza maturata e al tempo stesso un incentivo alla motivazione del personale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e l’attrattività dell’Istituto.

Gli incarichi assegnati riguardano: il dott. Riccardo Lo Presti, responsabile del “Centro per la diagnosi e cura delle cefalee” (U.O.C. Neurologia); il dott. Giuseppe Picciolo per “Aritmologia Elettrofisiologica e Cardiostimolazione” (U.O.C. Cardiologia); il dott. Francesco Mamone per “Osservazione breve intensiva” (U.O.C. Medicina d’Accettazione e Urgenza); il dott. Rocco Salvatore Calabrò per “Tecnologie avanzate in Neuroriabilitazione” (U.O.C. Neuroriabilitazione); la dott.ssa Francesca Antonia Arcadi per “Riabilitazione intensiva post-stroke e tecniche di diagnosi neurosonologiche” (U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale); la dott.ssa Lorenza Mazzeo per il “Coordinamento locale del procurement di organi e tessuti e accertamento della morte cerebrale” (U.O.C. Terapia Intensiva); e la dott.ssa Simona Cammaroto per la “RM quantitativa e funzionale in neuroradiologia” (U.O.C. Radiologia).

L’insieme di incarichi attribuiti contribuisce a consolidare la qualità dei servizi sanitari offerti dal Centro e a rafforzare la risposta assistenziale sul territorio.

