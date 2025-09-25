A San Filippo del Mela progetto “Nuovi Amici” 26 volontari per i minori

A San Filippo del Mela ha preso avvio l’edizione annuale del progetto “Nuovi Amici”, che vede l’impiego di ventisei volontari del Servizio Civile Universale a supporto delle attività rivolte ai minori. I giovani opereranno nelle scuole del territorio, nella biblioteca comunale, presso il dipartimento “servizi alla persona” e nell’oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella, collaborando con educatori e operatori locali.

La presentazione ufficiale si è svolta nell’aula consiliare, alla presenza del sindaco Gianni Pino, del vicesindaco Valentino Colosi, degli assessori Francesco Iarrera, Ferdinando Vento e Teresa Artale, della vice presidente del Consiglio comunale Angela Pizzurro, della responsabile dei servizi alla persona del Comune Nunziella Fiorello, della vice responsabile Lidia Geido e di don Stefano Messina, referente dell’oratorio.

“Un piccolo esercito di giovani per aiutare i minori del nostro territorio” ha dichiarato il sindaco Pino, che ha accolto i volontari sottolineando l’importanza del loro contributo. “Il loro servizio – ha aggiunto – sarà fondamentale nelle scuole, in oratorio e in biblioteca, fianco a fianco con gli educatori. Si tratta di un’esperienza che consente ai ragazzi di entrare nel sociale con entusiasmo e di offrire un supporto concreto alla comunità”.

Tra i compiti previsti vi è anche l’assistenza pomeridiana nello studio per i più giovani. Il progetto, come tutte le iniziative del Servizio Civile Universale, si inserisce in un programma più ampio che contribuisce agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, individuati nel Piano triennale 2023-2025.

Il Servizio Civile, nato nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, è stato reso volontario dalla legge 64 del 2001 e trasformato in universale nel 2017 con il decreto legislativo n. 40.

