Campus della filiera tecnologica, fondi ministeriali alla Sicilia

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha autorizzato un finanziamento pari a 1,3 milioni di euro per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico-economica di un campus della filiera tecnologico-professionale in Sicilia. L’iniziativa prevede una struttura articolata su più sedi, distribuite nelle province di Palermo, Trapani, Catania ed Enna. Le risorse sono state assegnate alle Regioni i cui progetti sono stati valutati positivamente e consentono l’avvio operativo del modello formativo 4+2 introdotto dalla riforma dell’istruzione tecnico-professionale promossa dal ministro Giuseppe Valditara.

Il progetto siciliano è stato presentato dalla Regione Siciliana attraverso un partenariato pubblico-privato. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha illustrato i contenuti dell’iniziativa al termine di un incontro con i soggetti coinvolti, svoltosi a Palermo negli uffici dell’assessorato. «Nei mesi scorsi, la Regione Siciliana, grazie all’impegno del governo Renato Schifani, ha partecipato all’avviso del ministero con un progetto finalizzato a rafforzare il sistema formativo dell’Isola», ha dichiarato Turano.

«Il finanziamento – ha aggiunto – permetterà di procedere alla definizione del progetto esecutivo del campus, per un valore complessivo di 24 milioni di euro. Una volta realizzato, l’intervento renderà l’offerta formativa siciliana più aderente alle esigenze del sistema produttivo nazionale e favorirà l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro». Secondo l’assessore, l’impianto progettuale mira alla creazione di un “arcipelago della conoscenza”, con sedi diffuse e servizi condivisi a beneficio degli studenti degli Its e del sistema scolastico regionale.

I campus previsti dalla riforma sono concepiti come spazi comuni per l’intera filiera formativa, nei quali istituti tecnici e professionali, Its Academy e agenzie formative opereranno in collaborazione stabile con il mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione, economia e sviluppo territoriale.

