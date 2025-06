“Voci Interrotte” per memoria e sensibilizzazione giovanile

L’Associazione La Clessidra Costruire l’esperienza/CAV No al silenzio di San Piero Patti, insieme alla Cooperativa Raggio di Sole di Patti, al Comune di Piraino, alla Parrocchia Maria SS di Lourdes e all’associazione Quintessenza di San Piero Patti, con il supporto del CESV di Messina, promuove l’iniziativa “Voci Interrotte”. L’evento, in programma il 15 giugno 2025 a Gliaca di Piraino presso la delegazione Gliaca, in piazza Quasimodo dalle 16:30 alle 20:00, si propone di trasformare il silenzio in memoria attiva, sensibilizzando la comunità sul tema della violenza di genere, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani.

“Voci Interrotte” si configura come un percorso emozionale caratterizzato dall’assenza di parole pronunciate, per lasciare spazio a ciò che non può più essere detto: frasi interrotte, sogni infranti, ma anche segnali di speranza e partecipazione collettiva. L’evento include una serie di installazioni, laboratori e momenti di riflessione che accoglieranno le espressioni di chi intende opporsi alla violenza di genere con consapevolezza.

Tra le attività previste spicca l’inaugurazione dello Sportello d’Ascolto, che metterà a disposizione un numero unico per richieste di aiuto e supporto rivolto alle donne. Sarà allestito “Il Muro delle Frasi Interrotte”, dove i partecipanti potranno lasciare messaggi in memoria delle donne vittime di violenza. Il “Giardino delle Farfalle” proporrà un laboratorio dedicato ai bambini, simbolo di libertà ed emancipazione.

Lo “Spazio del Silenzio” offrirà musiche e audio-testimonianze per favorire la riflessione anche nel silenzio. Infine, sarà attiva una rete di associazioni del territorio con stand informativi contenenti materiali, contatti e strumenti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. L’evento è aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

