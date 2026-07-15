Capo d’Orlando, Giovanni Grasso ospite di Notturno d’Autore

Prosegue il programma di Notturno d’Autore con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. Domenica 19 luglio, la rassegna farà tappa a Capo d’Orlando Marina, dove è previsto l’incontro con lo scrittore Giovanni Grasso, autore del volume Finché durerà la terra.

L’evento si svolgerà presso la Terrazza Sestante con inizio fissato alle ore 21:00. Nel corso della serata, l’autore presenterà il proprio libro dialogando con Leon Zingales, che accompagnerà l’incontro attraverso un confronto sui contenuti dell’opera, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondirne temi e percorso narrativo.

L’iniziativa rientra nel calendario di Notturno d’Autore, manifestazione dedicata alla promozione della lettura e agli incontri con scrittori e protagonisti del panorama culturale. La presenza di Giovanni Grasso rappresenta uno degli appuntamenti previsti nell’ambito della rassegna, che propone occasioni di dialogo tra autori, moderatori e pubblico in un contesto dedicato alla divulgazione letteraria.

L’incontro sarà caratterizzato da un confronto diretto tra l’autore e Leon Zingales, con spazio dedicato alla conversazione sul libro e ai principali aspetti della pubblicazione.

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