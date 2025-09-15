Produzione e commercio del miele pubblicato il bando per 1,3 milioni

La Regione Siciliana ha approvato il bando “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” per la campagna apistica 2025-2026, con una dotazione complessiva di oltre 1,3 milioni di euro. Il provvedimento, pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, è finanziato con risorse europee del fondo Feaga e statali, assegnate annualmente alle Regioni dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Agricoltura.

L’iniziativa è rivolta agli apicoltori e alle organizzazioni del comparto e prevede diverse linee di intervento. L’azione A riguarda l’assistenza tecnica, la consulenza e la formazione, oltre alla diffusione delle buone pratiche attraverso attività di informazione e la creazione di reti di collaborazione.

Con l’azione B si punta invece a investimenti in beni materiali e immateriali, alla lotta contro i parassiti e le malattie degli alveari, in particolare la varroasi, e alla prevenzione dei danni derivanti da eventi atmosferici. Previsti anche interventi per l’adattamento delle pratiche di gestione ai cambiamenti climatici, il ripopolamento del patrimonio apistico, l’allevamento delle api e la razionalizzazione della transumanza. Rientrano in questa sezione anche l’acquisto di attrezzature, hardware e software, destinati a migliorare la qualità e la valorizzazione delle produzioni.

Infine, l’azione F si concentra sulla promozione e sulla comunicazione, con particolare riferimento alle iniziative di sensibilizzazione dei consumatori e al sostegno delle attività commerciali e di mercato dei prodotti dell’apicoltura.

