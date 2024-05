La Finale Regionale: Polisportiva Gioiosa vs Città di Avola

La finale regionale tra Polisportiva Gioiosa e Città di Avola si terrà Domenica 12 maggio alle ore 16:00 presso lo stadio comunale “Valentino Mazzola” di San Cataldo. Le due squadre, vincitrici delle rispettive semifinali, si preparano per una partita cruciale che decreterà l’accesso alla massima categoria regionale, l’eccellenza calcistica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati i tempi supplementari, seguiti, se necessario, dai calci di rigore per determinare il vincitore.

L’atmosfera è tesa e l’entusiasmo dei tifosi è palpabile, ansiosi di assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello. La vendita dei biglietti, al costo di 10,50€, sarà gestita dalla SSD Sancataldese e sarà possibile acquistarli direttamente al botteghino il giorno dell’evento.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo