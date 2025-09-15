Grande cordoglio a Messina per l’addio al 13enne Francesco Pantano

Grande partecipazione questo pomeriggio alla chiesa di San Francesco all’Immacolata, lungo il viale Boccetta di Messina, per le esequie di Francesco Pantano, il tredicenne deceduto sabato scorso al Policlinico in seguito ai gravi traumi riportati dopo una caduta con il monopattino avvenuta il 5 settembre. La città si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, che domani avrebbe dovuto riprendere le lezioni nella III D dell’Istituto comprensivo Boer Verona Trento.

Francesco era appassionato di sport, in particolare di calcio e rugby, e si distingueva per il suo carattere vivace e disponibile. Compagni di classe, amici, docenti e allenatori hanno partecipato alla cerimonia per esprimere vicinanza ai familiari e rendere omaggio a un giovane la cui scomparsa ha profondamente segnato la comunità.

Durante la funzione religiosa, la docente Patrizia Sunzeri ha dedicato un ricordo al suo alunno: “Siamo qui a parlare di te, per celebrare la tua vita e il tuo viaggio troppo dolorosamente breve, ma tanto denso. Allora ci tornano alla mente e al cuore il tuo sorriso meraviglioso, le tue monellerie, ma anche i rimproveri, l’ammirazione per la tua calligrafia che ci è sempre sembrata quella di una persona matura e consapevole, il tuo aspetto d’adulto ma anche la tua dolcezza, la tua sensibilità verso un animaletto di cui ti prendevi cura a casa. Sei riuscito a fare acquistare tanti libri da donare alla tua scuola. Spesso ti proponevi per aiutare un tuo compagno speciale in difficoltà. Non ti tiravi indietro nei gruppi di lavoro”.

La testimonianza della docente ha restituito l’immagine di un ragazzo generoso e determinato, lasciando trasparire la profondità del legame costruito con chi lo aveva conosciuto.

👁 Articolo letto 384 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.